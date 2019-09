E’ ufficiale: il nuovo vicepresidente della commissione urbanistica è Domenico Esposito

La conferma è arrivata con il parere del segretario generale Tramontana, convocato nella seduta del 25 settembre per dirimere una questione “semantica” in grado di definire se la nomina di Domenico Esposito, consigliere di minoranza in quota forza Italia come nuovo vicepresidente della commissione Urbanistica fosse valida.

Il parere di Tramontana non ha lasciato più dubbi, e la commissione ha preso atto della legitttimità della nomina avvenuta a luglio, un vero e proprio “ribaltone” rispetto a cioè che era atteso: “perpetrato” dal presidente del consiglio comunale Stefano Malerba e suggellato dall’ex esponente di Varese 2.0 Valerio Crugnola.

«Il nostro gruppo si aspettava di mantenere la vicepresidenza, come studiato all’inizio del nostro mandato. Insomma, questa era una carica di Varese 2.0 come gruppo – ha commentato in commissione Elena Baratelli, consigliera di Varese 2.0 e contendente alla carica – Spiace, inoltre, che improvvisamente il presidente del consiglio comunale si sia fatto carico delle istanze delle minoranze. Come gruppo, intendiamo rimanere vigili su alcune dinamiche come queste: ci auguriamo siano fini a se stesse e che invece non vengano viste come una possibile apertura a un variazione della maggioranza stessa».