Un ambulatorio “codici bianchi” per alleggerire le attese in pronto soccorso

Dal primo settembre, al pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate è presente l’ambulatorio per i “codici minori”.

Data la positiva esperienza di altri ospedali, a iniziare dai PS di Busto Arsizio e di Saronno, l’Asst Valle Olona ha deciso di attivare, anche al Sant’Antonio, uno spazio gestito da medici di medicina generale per curare i casi meno gravi, quelli, per intenderci, che il triage segna come “codici bianchi”

Il modello, sperimentale, è ritenuto efficace come “pre filtro” quando i flussi di utenti sono attorno ai 50.000 pazienti all’anno. Sono coinvolti i medici di medicina generale che non abbiano ancora raggiunto le 500 scelte e i medici di Continuità Assistenziale.

L’ambulatorio ha sede in ospedale ed è attivo nella fascia oraria 8:00 – 20:00.

L’ambulatorio “codici minori” è presente nel PS di Busto dal luglio 2012 ed è mirato alla gestione delle patologie abitualmente curate dai medici di base.

La presenza di questo percorso alternativo permette di snellire i tempi di attesa e di garantire accessi più rapidi in PS ai casi veramente urgenti.

Il servizio, che durerà almeno sino al 31 agosto del prossimo anno, vede impegnati medici di medicina generale che hanno dato la disponibilità a svolgere tale attività in misura massima di 14 ore alla settimana ciascuno.