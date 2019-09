Un concorso fotografico per il World Trade Center Malpensa

“Find and feed your inner artist”: con questo motto World Trade Center Malpensa e Associazione Culturale Spaziotempo propongono un photocontest, un concorso fotografico a tema aperto a tutti i dipendenti delle aziende ospitate al WTC e a chiunque volesse partecipare, anche se non dipendente.

Si parte al 15 settembre e c’è tempo fino al 31 ottobre 2019

Potranno essere fotografati ambienti, situazioni, prospettive tutto ciò che può colpire l’attenzione all’interno del comprensorio del WTC Malpensa e nel territorio circostante.

Il bando illustrativo ed il modulo di iscrizione è disponibile :

– – presso l’ufficio della Sig.ra Renata al BUILDING 1

– – richiedendolo via email a spaziotempowtc@gmail.com

La partecipazione al concorso è a titolo gratuito.