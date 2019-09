Un incontro con il dottor Sorriso per i vent’anni del comitato Stefano Verri

I vent’anni di attività del comitato Stefano Verri saranno celebrati con un incontro speciale, organizzato a Varese.

Mercoledì 4 settembre 2019 alle 21 nella cornice del Salone Estense, il comitato Stefano Verri ha infatti organizzato un incontro, colo patrocinio dei comuni di Varese e di Gazzada Schianno, con il dottor Sorriso, dal titolo “Ne vale sempre la pena: perché? Il vero valore della vita”

CHI E’ IL DOTTOR SORRISO

Momcilo Jankovic è nato a nel 1952 a Milano, ma le sue origini sono in Serbia. Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazioni in Pediatria, Ematologia, Anestesia e Rianimazione, per 34 anni ha esercitato la professione medica presso l’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato per tanti anni responsabile del Day Hospital oncologico (leucemie e non solo) del reparto di Ematologia Pediatrica.

Oggi è in pensione ma continua a collaborare con i suoi colleghi del Centro Maria Letizia Verga occupandosi di progetti di assistenza psicosociale (Registro dei guariti, La palestra e La sporttherapy, Il problema dei fratelli e altro).

Fa parte del Comitato di Bioetica dell’Istituto Nazionale dei Tumori. Per tutta la vita ha studiato il modo di fare comunicazione ai bambini malati ed ai loro genitori ritenendo tale approccio indispensabile a migliorare la qualità della vita del malato e forte contributo alla guarigione. Tale metodo è stato definito “metodo Jankovic”. Ha scritto due libri di poesie e quattro in cui descrive sue esperienze vissute in ospedale. Ha pubblicato oltre 500 articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali. Ha partecipato come relatore a 2000 congressi scientifici.

Per i suoi meriti civili è stato insignito dell’Ambrogino d’Oro nel 2010 dal Comune di Milano e del Giovannino d’Oro nel 2017 dal Comune di Monza. É stato definito dalla stampa ed è meglio conosciuto come “Dottor Sorriso”.