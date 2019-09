Un pomeriggio all’Oasi Brabbia, tra chi salta e chi striscia

Domenica 8 settembre la Lipu propone un pomeriggio nella Riserva della Palude Brabbia alla scoperta dell’affascinante mondo degli anfibi e dei rettili.

“Animali troppo spesso maltrattati ma che riservano tante sorprese – dicono i responsabili dell’associazione – Impareremo insieme ad ammirarli e rispettarli, in un viaggio in cui scopriremo le abitudini, le tecniche predatorie e di sopravvivenza e il variegato numero di specie presenti sul nostro territorio”.

Per partecipare all’escursione, in programma alle 14.30, si consiglia la prenotazione.

Gli organizzatori raccomandano di indossare scarponi o stivali di gomma (in particolare se nei giorni precedenti dovesse piovere). In caso di maltempo l’evento si terrà al coperto.

La donazione prevista per l’evento è di euro 5 a persona, 3 euro per i soci Lipu in regola.

L’evento è sconsigliato ai bambini sotto gli 8 anni.

Per info e prenotazioni chiamare i numeri 0332-964028 o3399153897, oppure scrivere una mail a oasi.brabbia@lipu.it.