Addio al dottor Mariscalco, lo storico ginecologo dell’ospedale

Grande commozione ai funerali di Giacomo Mariscalco lo storico ginecologo dell’ospedale di Saronno. Un vero punto di riferimento per le donne che arrivavano all’ospedale di Saronno per partorire.

Con il suo carattere schivo ma rassicurante ha aiutato migliaia di bimbi a venire al mondo. Era arrivato all’ospedale di piazzale Borrella nel 1971 e qui è rimasto, prendendone anche la direzione, sino al 28 febbraio del 2009 quando è andato in pensione.(foto a sinistra)



Un collega lo ricorda come un professionista attento e corretto, molto attivo anche nel volontariato del saronnese. Domani, in occasione della Festa del laureato in Medicina, avrebbe ricevuto la medaglia per i 50 anni di servizio.

I funerali si sono svolti ieri, giovedì