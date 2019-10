Ai corsi Tigros arriva la pizza di Piedigrotta

È la pizza gourmet per antonomasia a Varese, ben prima che diventasse una moda milanese. E ora, Antonello Cioffi, che dal 2003 guida con la moglie Daniela la pizzeria aperta nel 1974 dal padre, Gaetano Cioffi, sbarca per la prima volta ai corsi Tigros per raccontare come fare pizza e pane Home made.

L’appuntamento è per lunedì 14 ottobre 2019 dalle 17.00 alle 19.00 al Buongusto di Buguggiate, in via Verdi, 24.

Le prenotazioni sono chiuse per questo evento: su www.tigros.it gli altri appuntamenti.