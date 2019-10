Anche a Gerenzano arriva un campo d’erba sintetico

Un nuovo campo sintetico a Gerenzano.

Lo annuncia su Facebook Emanuele Pini, assessore ad Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive e Lavori pubblici: «Nel consiglio comunale di lunedì 30 settembre abbiamo modificato l’elenco annuale delle opere pubbliche 2019 inserendo, per la cifra di 190.000 euro, la realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica».

«In collaborazione e accordo con ASD Gerenzanese si è deciso di trasformare in sintetico l’esistente campo a nove in sabbia (polvere a non finire) – prosegue Pini -. Nel Centro Sportivo di via Inglesina avremo così un campo centrale in erba e un campo a nove sintetico entrambi utilizzabili per partite, allenamenti e attività di base dei più piccoli. I lavori inizieranno alla fine della stagione sportiva 2019/20. Il nuovo campo consentirà alla società sportiva di ottimizzare l’utilizzo degli spazi esistenti e permetterà di fornire un miglior servizio ai propri tesserati che sono circa 300. Gerenzano migliora e si modernizza».