Andreoli va in pensione, in salone Estense l’abbraccio dei colleghi

Come già preannunciato, è arrivato il momento della pensione per l’architetto Franco Andreoli, dirigente dell’assessorato ai lavori pubblici e infrastrutture.

Questa mattina, 25 ottobre, ad accoglierlo erano in molti in salone Estense, dove si è svolta la festa di saluto: innanzitutto il suo assessore, Andrea Civati, e il sindaco Davide Galimberti. ma anche molti dei colleghi che gli sono stati vicino in questi anni.

Andreoli va in pensione dopo ben 36 anni di servizio al comune di Varese.