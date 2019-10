Dall’amore all’inferno: manette per l’ex che diventa stalker

Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Varese, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Varese su richiesta della locale procura della Repubblica hanno arrestato un 57enne disoccupato di origini calabresi del luogo, già noto alle forze dell’ordine, in quanto ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori.

Pedinamenti, appostamenti all’indirizzo della vittima, la sua ex convivente. Poi ancora svariati messaggi telefonici dal chiaro tenore minatorio, ingenerando nella donna un perdurante stato di ansia e di paura.

Tutto a partire dalla scorsa estate per dissidi di natura sentimentale.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato portato ai Miogni a disposizione dell’autorità giudiziaria.