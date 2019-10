Banfi: “Grazie alle forze dell’ordine per la loro opera di monitoraggio”

«Un grande grazie alle Forze dell’ordine che monitorano anche in un settore non facile come il trattamento dei rifiuti».

Commenta così Francesco Banfi, consigliere indipendente di Saronno, l’operazione dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Milano che ha trovato stoccate 3500 tonnellate di rifiuti non pericolosi e sequestrato un capannone.

«Sempre più spesso nella nostra zona vanno a fuoco capannoni che si scoprono poi essere pieni di rifiuti – prosegue la nota -. Sarebbe ottimale conoscere con trasparenza e per certo la filiera seguita dai nostri rifiuti una volta che vengono conferiti alle società di smaltimento: per le amministrazioni pubbliche è possibile mettere questo punto all’interno dei criteri dell’appalto della raccolta rifiuti così da garantire al cittadino uno smaltimento rispettoso non solo delle norme di legge. Per quanto riguarda Saronno, tuttavia, si sono scelte le guardie giurate per guardare rifiuti che valgono sempre meno. La TARI è aumentata».