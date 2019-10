“Bim Bum Bam”: il teatro per bambini riparte dal Mostro coraggioso

Riparte da una magia tutta giocata attorno al numero 6 la rassegna teatrale per bambini “Bim Bum Bam”: 6 spettacoli in calendario (tutti a ingresso gratuito), a partire dal 6 ottobre per la 6^ edizione di questa iniziativa curata dal Progetto Zattera e ospitata dall’ Auditorium città di Maccagno.

Uno spettacolo al mese, la domenica pomeriggio alle ore 16.15 da qui a marzo, per accompagnare con momenti divertenti e fantasiosi la stagione invernale dei bambini indicativamente dai 3 anni in su cui si rivolge la rassegna.

Il primo spettacolo in calendario è “Il Mostro Coraggioso”, portato in scena dalla compagnia “Progetto Zattera” e ispirato all’omonimo personaggio protagonista delle storie di Chris Judge. L’appuntamento è per domenica 6 ottobre alle ore 16.15 per assistere allo spettacolo in un pomeriggio di festa, laboratori, letture e grandi avventure in compagnia di un personaggio strambo e intraprendente nel tentativo di risolvere un mistero che non fa dormire gli abitanti dell’isola di Morilook.

La rassegna proseguirà con i seguenti spettacoli:

17 novembre

“Storie nell’armadio”

della compagnia “Lagrù Ragazzi”

15 dicembre

“Lulù e la magia del Natale”

della compagnia “Teatro Blu”

6 gennaio

“Roclò”

della compagnia “Claudio e Consuelo”

2 febbraio

“Voglio la Luna”

della compagnia “Atgtp”

8 marzo

“Quando il Pinguino Incontrò l’Orso”

della compagnia “Progetto Zattera

La rassegna teatrale è promossa dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca con il patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus.

L’ Auditorium città di Maccagno è in via Valsecchi 23, a Maccagno.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e inizieranno la domenica pomeriggio alle ore 16.15.

Per info e prenotazioni scrivere a zatterateatro@libero.it oppure 338 7547484 oppure consultare il sito www.progettozattera.com o la pagina Facebook @progettozattera