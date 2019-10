Fa bruciare l’auto alla ex compagna e sequestra un testimone

I carabinieri di Luino hanno arrestato un 38enne della zona, accusato di aver fatto bruciare l’auto alla ex compagna e di aver aggredito un testimone.

L’arresto è avvenuto sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari d Varese.

Secondo l’ordinanza l’uomo ha fatto bruciare – con la complicità di altre quattro persone – l’auto della ex compagna. Non solo: ha poi sequestrato e percosso un testimone, minacciandolo perché non deponesse contro di loro.

(Articolo aggiornato alle ore 8.10 di giovedì 24 ottobre)