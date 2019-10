La provincia resta senza dirigenti: “Entro tre mesi ne avremo tre”

L’ingergner Alberto Caverzasi è andato in pensione e in Provincia inizia un valzer di dirigenti che durerà qualche mese ma che dovrebbe riportare Villa Recalcati ad avere una struttura dirigenziale all’altezza.

Lo assicura il presidente della Provincia Emanuele Antonelli che sottolinea come, in realtà, l’ente si stesse preparando da tempo a questo momento: «Da un dirigente che c’era ora ne possiamo prendere tre. Questo è stato possibile rimodulando il debito e andando a Roma varie volte. Il primo lo portiamo a Varese da Como e prenderà servizio il 14 ottobre, pagato da Regione Lombardia. La dottoressa Barneschi, che è la dirigente del settore finanziario, è condivisa con il Comune di Sumirago ma stiamo attendendo l’ok dal ministero per averla a tempo pieno(ok necessario proprio a causa della procedura di dissesto, ndr), manca il sostituto di Caverzasi e cioè il dirigente tecnico. Al bando si è presentato tal Introini di Luino che però non ci ha dato conferma, aspettiamo il 5 ottobre e poi si fa un bando col comune di Varese grazie ai buoni rapporti tra i segretari di Palazzo Estense e Villa Recalcati. Entro 3 mesi avremo 3 dirigenti, più la Guarino».

Nel frattempo, però, il problema rimane e Antonelli ammette che si sta cercando un dirigente in prestito da un Comune, per il periodo di vacanza fino alla nuova nomina.