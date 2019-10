Ciak, si gira! Riparte il cineforum

Dal 13 settembre il Cinema di Caronno Pertusella ha rialzato il sipario, allietando le serate dei weekend caronnesi con le proiezioni dei film più freschi usciti nelle grandi sale, ogni settimana dal venerdì alla domenica.

Mercoledì 30 ottobre ripartirà poi la rassegna autunnale della stagione 2109-2020 del tradizionale Cineforum, organizzato dal Cinema di Caronno in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il Gruppo Volontari. Cinque i film proposti, a cadenza settimanale, dedicati a diverse tematiche che spazieranno dalla tecnologia al ruolo della donna nelle tradizioni, passando per la diversità tra le culture e il delicato tema legato ai rischi della droga e al rapporto genitori – figli.

Al termine di ogni proiezione seguirà un momento condiviso di riflessione e di approfondimento degli aspetti toccati dalle pellicole, diretto a tutti gli interessati e in compagnia di alcuni ospiti. Per ogni film inoltre, verrà consegnata al pubblico una scheda elaborata dalla biblioteca “Giuditta Pellegrini”, nella quale sarà riportata una bibliografia legata alla tematica trattata. Tutte le visioni si terranno alle ore 20.45 presso il Cinema Teatro di via Adua 119 a Caronno Pertusella. Il costo dell’ingresso è di 4 euro per ogni proiezione, mentre al prezzo di 12 euro è acquistabile la tessera per la visione di tutte e 5 le pellicole. Trama dei film, ospiti e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.cinemacaronno.it, nella sezione Cineforum.

PROGRAMMA COMPLETO:

30 OTTOBRE: “DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO”

6 NOVEMBRE: “BANGLA”

13 NOVEMBRE: “EDISON”

20 NOVEMBRE: “BEAUTIFUL BOY”

27 NOVEMBRE: “COSA DIRA’ LA GENTE”