Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 27, 28 febbraio e 1 marzo

Quando le scimmiette iniziarono a parlare: Varese celebra i 50 anni della sua radio libera. Il 28 febbraio e il 1° marzo in Sala Veratti una mostra documentaria racconta Radio Varese. Torna la Piccola Marcia della Pace: cammino lungo la Valle Olona per dire “Non c’è pace senza diritti”. Sabato 28 febbraio 2026 la quarta edizione dell’iniziativa promossa da In cammino per la pace attraversa la ciclabile fino a Fagnano Olona. Sanremo dal divano di Materia: perché andare all’Ariston quando puoi stare comodo? Torna l’appuntamento con Divano & Sanremo: due serate di commenti, risate e musica con esperti e sorprese. Venerdì la serata duetti, sabato la finale: palette, bingo e aperitivo per i soci Anche Io. Alla scoperta del borgo di Brinzio fra storia e natura. Tra racconti e leggende legati al castagno, si respirerà l’atmosfera autentica dei boschi per poi vivere una selva castanile ancora curata e produttiva.

EVENTI IN EVIDENZA

BRINZIO – Sabato 28 febbraio, il suggestivo borgo di Brinzio ospiterà un’escursione dedicata a chiunque desideri immergersi in un percorso che intreccia natura, territorio e tradizioni popolari – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – E se il venerdì sera iniziasse con qualcosa di diverso dal solito aperitivo? Al Gallione di Bodio Lomnago la proposta è quella di un calice che diventa racconto: un tagliere di salumi e formaggi servito a ciascun ospite, quattro vini da scoprire e il piacere di assaggiarli mentre vengono raccontati, con leggerezza e senza tecnicismi – Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – Domenica 1° marzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il Museo Ondarossa di Caronno Pertusella organizza una nuova visita guidata alla scoperta dei gioielli della sua collezione. Il Museo raccoglie preziose eccellenze dell’industria automobilistica, tra cui rari modelli di Ferrari, Alfa Romeo, Lancia e Maserati – Tutte le informazioni

COMERIO – Sabato 28 febbraio alle 20 torna l’atmosfera anni ’80 con “80’s Music & Dinner”: cena e live di Liuk & Lavisé (voci e chitarra). Menù con antipasti, risotto al prosecco e bevande incluse a 25 euro, per una serata conviviale e nostalgica – Tutte le informazioni

GOLRA MAGGIORE – Domenica 1 marzo, l’Area Seven Bistrot di Gorla Maggiore ospiterà la prima edizione del Seven Model Expo una fiera interamente dedicata al modellismo, ai giocattoli vintage e moderni, collezionismo e al retro-gaming – Tutte le informazioni

TRADATE – Habitare e The Boga Foundation hanno inaugurato HOMINOMINI, il project-space di h@telier curato da Marco De Crescenzo: non una mostra tradizionale, ma un dispositivo di pensiero che prende forma nel dialogo. La mostra è visitabile fino al 7 marzo – Tutte le informazioni

VARESE – La primavera quest’anno si può cogliere con le proprie mani. Sabato 28 febbraio Agricola propone il laboratorio creativo “Tulipani: dalla terra alle composizioni”, un incontro dedicato alla bellezza autentica di questi fiori e al fascino delle piante bulbose – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

LAINATE – Tornano a Lainate domenica 1° marzo Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®: boutique a cielo aperto con il meglio dell’artigianato e della moda Made in Italy. Orario continuato 8-19, anche in caso di maltempo – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

Varese – Quando le scimmiette iniziarono a parlare: Varese celebra i 50 anni della sua radio libera. Il 28 febbraio e il 1° marzo in Sala Veratti una mostra documentaria racconta Radio Varese. Dal primo segnale nel 1976 alla sfida al monopolio RAI, la storia di un’epoca tra informazione, impegno e controcultura – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Castiglione Olona celebra l’8 marzo e gli 80 anni del suffragio universale con la mostra “Chi dice donna dice…” Il 1° e 8 marzo l’ex Sala Consiliare un percorso espositivo dedicato al ruolo femminile dalla Resistenza alla conquista del diritto di voto. L’8 marzo interventi di Anpi, Amnesty International e della scrittrice Martina Cilento – Tutte le informazioni

Castellanza – Torna la Piccola Marcia della Pace: cammino lungo la Valle Olona per dire “Non c’è pace senza diritti”. Sabato 28 febbraio 2026 la quarta edizione dell’iniziativa promossa da In cammino per la pace attraversa la ciclabile fino a Fagnano Olona. Ritrovo alla Corte del Ciliegio e arrivo all’Approdo di Calipolis con testimonianze, canti e un momento conviviale – Tutte le informazioni

Volandia – Open day giovani a Volandia: due giornate gratuite tra simulatori ed esperienze immersive. Il 28 febbraio e 1° marzo ingresso libero per i ragazzi dai 14 ai 20 anni. Provincia di Varese, Volandia e Aeronautica Militare insieme per avvicinare i giovani al mondo del volo e alle professioni del settore – Tutte le informazioni

Saronno – E’ tempo di “Sbaracco di fine inverno”: shopping a prezzi scontati nel centro di Saronno. Venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026 le attività del centro storico propongono gli ultimi pezzi di stagione a prezzi vantaggiosi in un’iniziativa sostenuta dal Distretto del Commercio e da Confcommercio – Tutte le informazioni

Brunello – Il vino per la vita: a Brunello torna l’asta di vini del cuore. Sedicesima edizione dell’evento: 304 bottiglie all’incanto per sostenere la ricerca sulla leucemia infantile – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Besozzo – Il “Fantasma di Canterville”: teatro per tutta la famiglia al Duse di Besozzo. Domenica 1 marzo (ore 16) sul palco la compagnia Viaggiatorinsogno per l’iniziativa voluta dal Comitato Genitori della scuola “Quaglia”. Prenotazione obbligatoria – Tutte le informazioni

Varese – Al Teatro Piccola England di Varese torna “Il Torneo del Nano Blu”: sfida di improvvisazione de “iSenza testo”. Sabato 28 febbraio alle 21 secondo appuntamento dello spettacolo di improvvisazione teatrale. Sul palco le compagnie di Milano, Brescia e Varese per conquistare la finale, tra prove senza copione e musica dal vivo. Ecco come prenotare – Tutte le informazioni

Saronno – Personaggi, aneddoti e storie di cinema: al Teatro di Saronno il critico del Corriere Maurizio Porro. Sabato 28 febbraio al Teatro Giuditta Pasta un pomeriggio dedicato al dialogo tra linguaggi artistici con uno dei più autorevoli critici italiani, tra memoria personale, analisi e grandi protagonisti dello spettacolo – Tutte le informazioni

Cittiglio – Il Museo Binda diventa un cortometraggio: anteprima il 28 febbraio in Sala Consiliare di Cittiglio. Alla presentazione saranno presenti i veri protagonisti delle riprese, i bambini della Scuola Primaria “Gianoli” di Laveno Mombello – Tutte le informazioni

MUSICA

Materia / Castronno – Sanremo dal divano di Materia: perché andare all’Ariston quando puoi stare comodo? Torna l’appuntamento con Divano & Sanremo: due serate di commenti, risate e musica con esperti e sorprese. Venerdì la serata duetti, sabato la finale: palette, bingo e aperitivo per i soci Anche Io APS – Tutte le informazioni

Gazzada Schianno – Gazzada Schianno celebra Mozart: concerto da camera per i 270 anni dalla nascita. Domenica 1° marzo 2026, nella Sala consiliare di Villa De Strens, il Daruma Ensemble rende omaggio al compositore salisburghese con un concerto a ingresso libero – Tutte le informazioni

Lonate Ceppino – Al Black Inside di Lonate Ceppino il dark folk di Andrea Van Cleef & the BlackJacks. Un appuntamento imperdibile in sinergia con Visioni Musicali per ascoltare dal vivo le atmosfere di “Horse Latitudes” e i brani registrati nel recente live album in Texas – Tutte le informazioni

Gorla Minore – Tutti fra i 15 e i 20 anni, a Gorla Minore arriva il concerto dei giovanissimi. In arrivo “Swingin’ the youth”: a Gorla Minore sabato 28 febbraio una straordinaria jazz orchestra formata da una ventina di giovanissimi fra i 15 e i 20 anni – Tutte le informazioni

Varese – Secondo appuntamento con le serate musicali al Liceo Manzoni di Varese. Il trio composto da Mauro Donadini (saxofono), Jacopo Marchesini (clarinetto) ed Elisabetta Petrone (pianoforte) propone un percorso musicale originale e poco conosciuto – Tutte le informazioni

Casorate Sempione – Concerto a Casorate Sempione per i 90 anni del Corpo Musicale “La Casoratese”. La serata sarà anche l’occasione per ricordare un altro traguardo importante: i 20 anni della Junior Band, realtà che negli anni ha avvicinato tanti giovani alla musica e alla vita associativa – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Al MA*GA di Gallarate una grande mostra racconta Kandinsky e l’astrattismo italiano. Oltre cento opere da Ca’ Pesaro, MA*GA e collezioni internazionali per una mostra che intreccia ricerca spirituale, forme astratte e dialoghi tra maestri – Tutte le informazioni

Cislago – Santa Maria della Neve, a Cislago un pomeriggio tra Madonne del latte e santi protettori. Domenica 1 marzo alle 16 la Pro Loco accompagna i visitatori alla scoperta degli affreschi del 1525 e delle rare raffigurazioni mariane custodite nella chiesa di Santa Maria della Neve – Tutte le informazioni

Varese – A Villa Recalcati a Varese la mostra “Profezie per la pace”: storie dal mondo raccolte da Gioventù Studentesca. In mostra dal 28 febbraio a domenica 8 marzo dieci storie dal mondo per raccontare che la pace è possibile, nate dall’impegno di oltre cento studenti e insegnanti di Gioventù Studentesca – Tutte le informazioni

INCONTRI

Biandronno – Ambiente e territorio, a Cassinetta di Biandronno un convegno sulla tutela del Varesotto. La Sezione “Caccia & Tiro – Ecosistema” del Cral Beko Italia organizza il 27 febbraio un incontro pubblico sulla tutela ambientale nel Varesotto. Relatori dal Parco Campo dei Fiori al mondo faunistico e naturalistico – Tutte le informazioni

Lomazzo – “Non fidarsi è meglio”: a Lomazzo tre incontri per difendersi da truffe e manipolazioni. Dal 27 febbraio al 27 marzo tre appuntamenti serali promossi da Auser e Comune per fornire strumenti concreti di difesa contro le truffe di persona, telefoniche e digitali – Tutte le informazioni

Luino- Massimo Palazzi a Luino con “L’uomo del K2”. Per gli eventi del Premio Chiara 2026, appuntamento per venerdì 27 febbraio a Palazzo Verbania – Tutte le informazioni

Varese – Pettinarsi, truccarsi, guardarsi allo specchio: rituali proibiti in Afghanistan. A Varese il Fotoreportage “The Cut”. Sabato 28 febbraio l’evento con la fotografa Silvia Alessi per il terzo appuntamento con l’associazione Le Vie dei Venti – Tutte le informazioni

Orino – Tre penne locali si raccontano nel borgo della Valcuvia a Orino. Giallo, rosa e territorio: a Orino arrivano gli “Incontri con l’autore” – Tutte le informazioni

Luino – Massimo Recalcati a Luino: una serata su educazione, scuola e famiglia. L’appuntamento è per domenica 1 marzo 2026 al Teatro Sociale “Fo Rame”. L’evento, organizzato dalla Comunità Pastorale locale, vedrà il celebre psicoanalista riflettere sul tema “Il desiderio come legge di vita” – Tutte le informazioni

LIBRI

Gavirate – In Biblioteca a Gavirate la presentazione del libro “Geltrude” di Santo Cassani e Lara Rosso. Venerdì 27 febbraio prosegue il ciclo di incontri culturali dedicati alla valorizzazione del lago di Gavirate con la presentazione del nuovo volume firmato da Santo Cassani e Lara Rosso – Tutte le informazioni

Gallarate – Rosanna Caraci presenta i suoi romanzi al Dlf di Gallarate. Nuova tappa per “Un caffè con l’autrice”, iniziativa culturale promossa dal Dopolavoro Ferroviario di Gallarate – Tutte le informazioni

Mercallo – Roberto Valbuzzi presenta il libro “50. Anni, racconti, ricette” a Mercallo. Sabato 28 febbraio alla Sala Polivalente lo chef e volto televisivo incontra il pubblico per raccontare il suo nuovo progetto editoriale – Tutte le informazioni

Parco del Lura – “La natura tra le case”, Gianpaolo Pedersini e Valter Clerici raccontano la bellezza del Parco del Lura. Il libro sarà presentato a Bulgarograsso sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo in occasione della mostra “Ritratti di natura” di Gianpaolo e Alessia Pedersini – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Tempo Libero – Alla scoperta degli anfibi con le Gev Insubria Olona. Ritrovo presso Santuario della Madonnetta a Gornate Olona. Percorso ad anello di circa 4 km, per i bambini consigliata la partecipazione dai 6 anni in poi – Tutte le informazioni

Brinzio – Alla scoperta del borgo di Brinzio fra storia e natura. Tra racconti e leggende legati al castagno, si respirerà l’atmosfera autentica dei boschi per poi vivere una selva castanile ancora curata e produttiva – Tutte le informazioni

SPORT

Atletica – Marcia protagonista a Saronno con la 55ª edizione del Trofeo “Ugo Frigerio”. Domenica 1° marzo la prima prova del trofeo organizzato dall’Atletica OSA con ritrovo a Villa Gianetti e gare lungo un circuito di mille metri in via Roma. La manifestazione è dedicata al campione olimpico Ugo Frigerio – Tutte le infomazioni