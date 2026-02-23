Varese News

Il vino per la vita: a Brunello torna l’asta di vini del cuore

Sedicesima edizione dell’evento: 304 bottiglie all’incanto per sostenere la ricerca sulla leucemia infantile

vino
Incontri

01 Marzo 2026

Torna anche quest’anno l’appuntamento con una attesissima iniziativa di solidarietà, giunta ala sua sedicesima edizione. Domenica 1 marzo 2026 si terrà “Il vino per la vita“, incanto benefico di bottiglie di vino che ogni anno riunisce appassionati, collezionisti e produttori intorno a un obiettivo comune: sostenere la ricerca sulla leucemia infantile.

La cornice scelta per l’occasione è il suggestivo complesso architettonico di Santa Maria in Brunello, in via Santa Maria, sito di raro fascino che comprende la chiesina di Santa Maria Annunciata e le cascine annesse. Sarà proprio una delle belle sale al piano terra delle cascine ad accogliere, a partire dalle 12, le 304 bottiglie protagoniste dell’asta, suddivise in 113 piccoli lotti ed esposte al pubblico per tutta la mattinata.

La selezione è articolata in due sezioni distinte: la prima raccoglie vini da collezione donati nel corso degli anni da privati, autentiche rarità per intenditori; la seconda propone invece vini da bere subito o da invecchiare, donati da produttori vitivinicoli italiani nei mesi di gennaio e febbraio 2026, con una rappresentanza che abbraccia tutte le regioni d’Italia.

Il programma della giornata prevede, alle 15, una visita guidata del complesso architettonico, mentre l’incanto vero e proprio prenderà il via alle 16. Le basi d’asta saranno fissate al di sotto del valore di mercato, rendendo l’evento accessibile a tutti.

A condurre l’asta sarà, come da consolidata tradizione, il brillante critico gastronomico Pierre Ley, mentre due sommelier di AIS Lombardia – delegazione di Varese – presenteranno le bottiglie in sala. La manifestazione si fregia inoltre del patrocinio di Luca Martini, eletto miglior sommelier del mondo nel 2013.

Il ricavato andrà interamente a favore della Fondazione Maria Letizia Verga, che da 47 anni opera all’interno dell’ospedale San Gerardo di Monza per lo studio e la cura della leucemia del bambino. L’iniziativa è in continuità con il Progetto Stefano Verri, all’interno del quale l’iniziativa è nata.

Per informazioni: comitato.stefanoverri@tin.it
www.fondazionemarialetiziaverga.it

23 Febbraio 2026
