Il vino per la vita: a Brunello torna l’asta di vini del cuore

Torna anche quest’anno l’appuntamento con una attesissima iniziativa di solidarietà, giunta ala sua sedicesima edizione. Domenica 1 marzo 2026 si terrà “Il vino per la vita“, incanto benefico di bottiglie di vino che ogni anno riunisce appassionati, collezionisti e produttori intorno a un obiettivo comune: sostenere la ricerca sulla leucemia infantile.

La cornice scelta per l’occasione è il suggestivo complesso architettonico di Santa Maria in Brunello, in via Santa Maria, sito di raro fascino che comprende la chiesina di Santa Maria Annunciata e le cascine annesse. Sarà proprio una delle belle sale al piano terra delle cascine ad accogliere, a partire dalle 12, le 304 bottiglie protagoniste dell’asta, suddivise in 113 piccoli lotti ed esposte al pubblico per tutta la mattinata.

La selezione è articolata in due sezioni distinte: la prima raccoglie vini da collezione donati nel corso degli anni da privati, autentiche rarità per intenditori; la seconda propone invece vini da bere subito o da invecchiare, donati da produttori vitivinicoli italiani nei mesi di gennaio e febbraio 2026, con una rappresentanza che abbraccia tutte le regioni d’Italia.

Il programma della giornata prevede, alle 15, una visita guidata del complesso architettonico, mentre l’incanto vero e proprio prenderà il via alle 16. Le basi d’asta saranno fissate al di sotto del valore di mercato, rendendo l’evento accessibile a tutti.

A condurre l’asta sarà, come da consolidata tradizione, il brillante critico gastronomico Pierre Ley, mentre due sommelier di AIS Lombardia – delegazione di Varese – presenteranno le bottiglie in sala. La manifestazione si fregia inoltre del patrocinio di Luca Martini, eletto miglior sommelier del mondo nel 2013.

Il ricavato andrà interamente a favore della Fondazione Maria Letizia Verga, che da 47 anni opera all’interno dell’ospedale San Gerardo di Monza per lo studio e la cura della leucemia del bambino. L’iniziativa è in continuità con il Progetto Stefano Verri, all’interno del quale l’iniziativa è nata.

Per informazioni: comitato.stefanoverri@tin.it

www.fondazionemarialetiziaverga.it