Secondo appuntamento con le serate musicali al Liceo Manzoni di Varese

Secondo appuntamento con i docenti del Liceo Manzoni.

Il trio composto da Mauro Donadini (saxofono), Jacopo Marchesini (clarinetto) ed Elisabetta Petrone (pianoforte) propone un percorso musicale originale e poco conosciuto, dalle sonorità raffinate ed insolite. Il viaggio prende avvio dal Duettino concertante di Hyacinthe Klosé, tra i primi esempi storici legati a questo ambito cameristico, brano di grande valore storico e didattico. Accanto alla pagina ottocentesca, il trio presenterà composizioni originali contemporanee, come quelle di Wynn-Anne Rossi, che arricchiscono il repertorio con un linguaggio moderno e immediato. Non mancano inoltre trascrizioni di celebri brani di Astor Piazzolla, capaci di fondere scrittura colta e suggestioni popolari, e incursioni nella musica minimalista, con pagine di Michael Nyman e Wim Mertens, in cui ritmo, ripetizione e colore timbrico diventano elementi centrali.

Serata di beneficienza in sostegno a Tincontro Associazione Genitori per la Neonatologia.

Presso l’Aula Magna del Liceo “Manzoni”, in via Morselli 10, Varese. Ingresso gratuito.