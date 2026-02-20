Tempo Libero
Secondo appuntamento con le serate musicali al Liceo Manzoni di Varese
Il trio composto da Mauro Donadini (saxofono), Jacopo Marchesini (clarinetto) ed Elisabetta Petrone (pianoforte) propone un percorso musicale originale e poco conosciuto
Il trio composto da Mauro Donadini (saxofono), Jacopo Marchesini (clarinetto) ed Elisabetta Petrone (pianoforte) propone un percorso musicale originale e poco conosciuto, dalle sonorità raffinate ed insolite. Il viaggio prende avvio dal Duettino concertante di Hyacinthe Klosé, tra i primi esempi storici legati a questo ambito cameristico, brano di grande valore storico e didattico. Accanto alla pagina ottocentesca, il trio presenterà composizioni originali contemporanee, come quelle di Wynn-Anne Rossi, che arricchiscono il repertorio con un linguaggio moderno e immediato. Non mancano inoltre trascrizioni di celebri brani di Astor Piazzolla, capaci di fondere scrittura colta e suggestioni popolari, e incursioni nella musica minimalista, con pagine di Michael Nyman e Wim Mertens, in cui ritmo, ripetizione e colore timbrico diventano elementi centrali.
Serata di beneficienza in sostegno a Tincontro Associazione Genitori per la Neonatologia.
Presso l’Aula Magna del Liceo “Manzoni”, in via Morselli 10, Varese. Ingresso gratuito.