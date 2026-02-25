Castiglione Olona celebra l’8 marzo e gli 80 anni del suffragio universale con la mostra “Chi dice donna dice…”

Il 1° e 8 marzo l’ex Sala Consiliare un percorso espositivo dedicato al ruolo femminile dalla Resistenza alla conquista del diritto di voto. Domenica 8 marzo interventi di Anpi, Amnesty International e della scrittrice Martina Cilento con accompagnamento musicale dal vivo

Doppio appuntamento a Castiglione Olona per celebrare l’8 marzo e gli ottant’anni dal suffragio universale. L’1 e l’8 marzo 2026, dalle 9 alle 18, l’ex Sala Consiliare di piazza Garibaldi ospiterà la mostra “Chi dice donna dice…”, promossa dalla sezione ANPI “A. Covalero” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio – ANPI, associazione Borgo Antico e il gruppo Amnesty International 296 Varese – con l’obiettivo di proporre un momento di riflessione sul ruolo delle donne nella società italiana, a partire dalla conquista del diritto di voto nel 1946.

Ottant’anni dal voto alle donne

La mostra si inserisce nel contesto dell’80° anniversario del referendum del 2 giugno 1946, quando le donne italiane votarono per la prima volta in una consultazione politica nazionale, scegliendo tra monarchia e repubblica.

Il percorso espositivo propone una selezione di immagini tratte dalle pagine della Domenica del Corriere, affiancate da una sezione dedicata alle prime donne che hanno aperto la strada nelle istituzioni, nella politica e nel mondo del lavoro. Un racconto che attraversa il contributo femminile durante la Resistenza, la presenza all’Assemblea Costituente e nei governi, fino ai traguardi raggiunti in questi ottant’anni.

Accanto ai risultati conseguiti, non manca uno sguardo critico sull’attualità, ricordando come nella società persistano ancora violenze, differenze e diseguaglianze.

L’incontro dell’8 marzo

Domenica 8 marzo, alle 16.30, la mostra sarà affiancata da un momento pubblico di approfondimento. Dopo i saluti di Olimpio Gasparotto, presidente della sezione ANPI di Castiglione Olona, e di Ester De Tomasi, presidente provinciale ANPI, interverranno diversi relatori.

Ugo Marelli, presidente dell’associazione Borgo Antico, proporrà «Riflessioni tra storia e letteratura sul voto e il non voto». Il gruppo Amnesty International 296 Varese affronterà i temi «Suffragio e rappresentanza femminili» e «Diritti ancora negati». Chiuderà la scrittrice Martina Cilento con l’intervento «La metà invisibile: donne, lotte e politica in Italia». La serata sarà accompagnata dagli intermezzi musicali del fisarmonicista Nicola Cilento.