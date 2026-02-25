Open day giovani a Volandia: due giornate gratuite tra simulatori ed esperienze immersive

Il 28 febbraio e 1° marzo ingresso libero per i ragazzi dai 14 ai 20 anni. Provincia di Varese, Volandia e Aeronautica Militare insieme per avvicinare i giovani al mondo del volo e alle professioni del settore

Due giorni per scoprire da vicino il mondo dell’aeronautica, salire su un simulatore di volo e orientarsi tra le opportunità professionali del settore. Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026 Volandia apre gratuitamente le porte ai giovani tra i 14 e i 20 anni per un Open day promosso insieme alla Provincia di Varese e all’Aeronautica Militare, con l’obiettivo di coniugare esperienza, formazione e futuro.

Nel corso delle due giornate, dalle 10 alle 18.30, i partecipanti potranno visitare gli spazi espositivi del Parco e Museo del Volo, utilizzare i simulatori, esplorare percorsi multimediali e prendere parte ad attività interattive. Saranno inoltre attivi infopoint dedicati all’orientamento alla carriera aeronautica, presidiati dal personale dell’Aeronautica Militare, per offrire informazioni concrete sui percorsi formativi e professionali nel settore.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività già sviluppate con le scuole e punta a rafforzare il legame tra formazione, tecnologia e opportunità lavorative. A tutti i giovani partecipanti sarà consegnato un voucher nominativo che consentirà di tornare gratuitamente al museo entro il 30 giugno 2026, mentre familiari e accompagnatori potranno accedere con una tariffa agevolata di 5 euro.

«Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per avvicinare i giovani al mondo dell’aeronautica e della tecnologia, offrendo loro non solo una visita, ma un’esperienza formativa e orientativa – dichiara il presidente della Provincia di Varese e vicepresidente di Volandia Marco Magrini -. Volandia è uno spazio dinamico capace di coinvolgere i giovani attraverso esperienze dirette e strumenti innovativi, valorizzando al contempo il territorio e le sue eccellenze. La collaborazione con l’Aeronautica Militare rafforza ulteriormente il valore di questo progetto congiunto, capace di unire istituzioni e realtà del territorio per il futuro delle nuove generazioni».

Sulla stessa linea il presidente di Volandia Marco Reguzzoni: «Iniziative come questa rispondono a uno degli obiettivi principali di Volandia: coinvolgere i giovani e renderli protagonisti della vita del museo, anche con giornate dedicate affinché possano conoscere da vicino la storia, il valore, ma anche il futuro che il mondo aeronautico può riservare loro. Sarà per noi un piacere accoglierli e stimolare la loro curiosità e consapevolezza. Ringrazio la Provincia di Varese e l’Aeronautica Militare per condividere con noi l’idea di un museo che partecipa concretamente alla diffusione della cultura aeronautica e alla formazione delle competenze di domani».