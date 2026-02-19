Pettinarsi, truccarsi, guardarsi allo specchio: rituali proibiti in Afghanistan. A Varese il Fotoreportage “The Cut”

Terzo appuntamento dell’associazione Le Vie dei Venti che propone una fotografa, Silvia Alessi, che ci induce a riflettere attraverso le sue immagini.

In Afghanistan, dall’estate 2023, un decreto ha imposto la chiusura dei saloni di bellezza. Pettinarsi, truccarsi, guardarsi allo specchio: rituali ordinari diventati improvvisamente proibiti.

Per molte donne che lavoravano come parrucchiere ed estetiste la conseguenza è stata doppia: scomparire dal lavoro e, con il lavoro, da una parte di sé. Alcune hanno continuato in clandestinità, nelle case, a porte chiuse. Altre hanno attraversato il confine e si sono fermate in Pakistan, in una sospensione fatta di precarietà, documenti incerti e attese senza calendario.

The Cut nasce dall’incontro di Silvia Alessi con queste donne. Alessi è fotografa e parrucchiera: una posizione che non le serve come “chiave d’accesso”, ma come linguaggio condiviso. In Pakistan, Silvia ha lavorato dentro una scuola di estetica riservata alle rifugiate afghane, fondata da una parrucchiera americana: un luogo fragile e insieme necessario, dove si prova a imparare un mestiere e a tenere in vita un’idea di futuro. In Afghanistan, è entrata nelle case di alcune professioniste che continuano a tagliare i capelli e a truccare di nascosto, assumendosi rischi reali pur di non accettare la cancellazione.

Le fotografie non raccontano soltanto un lavoro. Raccontano corpi sottratti al controllo, intimità difese, identità che resistono nei dettagli: una mano che raccoglie una ciocca, un pettine che scorre, un volto che emerge dalla penombra.

“The Cut”, esplora il potere simbolico e politico dei capelli in diversi paesi del mondo: dall’India al Cile, da Lanzarote all’Iran, ﬁno al Pakistan e all’Afghanistan, dove la bellezza sopravvive dietro porte chiuse e l’atto di tagliare i capelli diventa resistenza.

Negli ultimi anni Silvia ha partecipato a prestigiosi concorsi e mostre in tutto il mondo, dove il suo lavoro è stato ampiamente celebrato e premiato. Alcune sue immagini sono apparse su testate internazionali come The Guardian, Washington Post, BBC World Service, Daily Mail e altre.

“I soggetti che ritraggo sono per me un’occasione di riflessione sulla libertà e la diversità.” – Silvia Alessi