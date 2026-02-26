Il “Fantasma di Canterville”: teatro per tutta la famiglia al Duse di Besozzo

Una domenica pomeriggio all’insegna della cultura, della fantasia e del divertimento per grandi e piccoli. Il Comitato Genitori della scuola “Quaglia”, insieme all’Istituto Comprensivo “G. Adamoli” e al Comune di Besozzo, invita tutta la cittadinanza a teatro per uno spettacolo pensato per le famiglie.

Domenica 1 marzo alle 16, il sipario del Teatro Duse si aprirà su un grande classico della letteratura: “Il Fantasma di Canterville” di Oscar Wilde, portato in scena dalla compagnia teatrale Viaggiatorinsogno di Biandronno.

Lo spettacolo propone una versione coinvolgente e adatta a tutte le età di una storia senza tempo, capace di mescolare ironia, mistero e momenti di riflessione, rendendola ideale per un pubblico di bambini (dai 6 anni in su) e adulti. L’ingresso ad offerta libera, per permettere a tutti di partecipare ma la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata compilando il modulo online disponibile CLICCANDO QUI.

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato ai progetti promossi dal Comitato Genitori in accordo con la scuola elementare “Quaglia”. Per informazioni o eventuali disdette è disponibile il numero di telefono 335.6088919.