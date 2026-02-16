Rosanna Caraci presenta i suoi romanzi al Dlf di Gallarate

Un pomeriggio dedicato ai libri è quello organizzato dal Dopolavoro Ferroviario di Gallarate: la giornalista e scrittrice torinese Rosanna Caraci, in occasione del ciclo di incontri con le lettrici e i lettori che terrà in Lombardia, sabato 28 febbraio alle ore 15 farà tappa presso i locali del DLF di via Beccaria 3, a Gallarate per presentare i suoi romanzi “Cartavetro” e “Ciò che l’occhio non vede” (Impremix Edizioni).

Due opere che hanno come protagonista Doriana Carulli, più nota come Dada: una bella cinquantenne precaria nel lavoro come nell’amore, vulcanica, ironica e in qualche modo desiderabile ma apparentemente inaccessibile. Decisa nei rapporti di lavoro ma incerta in quelli con gli uomini, la sua corazza di sarcasmo nasconde forse il bisogno dell’amore romantico e forse anche quello di una vita nuova che si rende necessaria anche per affrontare i troppi problemi che, in modo inaspettato, complicano la sua esistenza.

“Un caffè con l’autrice” è la nuova iniziativa culturale promossa dal Dopolavoro Ferroviario di Gallarate che poco più di un anno fa ha inaugurato anche una piccola biblioteca aperta non solo ai ferrovieri.

Dialogherà con l’autrice Francesco De Palo.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.