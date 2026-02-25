Roberto Valbuzzi presenta il libro “50. Anni, racconti, ricette” a Mercallo

È in programma sabato 28 febbraio alle 15:30 alla sala polivalente di via Prandoni a Mercallo la presentazione del nuovo libro di Roberto Valbuzzi, 50. Anni, racconti, ricette. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Mercallo. A condurre l’incontro sarà Stefano Toson.

Durante la serata, lo chef e personaggio televisivo, racconterà il suo ultimo volume, nel quale ripercorre un traguardo importante della sua vita con un intreccio di esperienze personali e proposte culinarie. Nel libro, Valbuzzi alterna episodi della propria vita personale e professionale alle ricette che ne hanno segnato la storia.

L’incontro è aperto al pubblico. Un’occasione da non perdere per gli appassionati di cucina, ma anche per tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino il percorso di uno dei volti noti della gastronomia italiana. Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento ai canali ufficiali del Comune di Mercallo.