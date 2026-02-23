Tre penne locali si raccontano nel borgo della Valcuvia a Orino

Sabato 28 febbraio, la Sala Orum ospiterà Laura Veroni, Gianangelo Taverna e Ugo Marelli per un pomeriggio dedicato ai generi letterari e al legame con la provincia varesina. (immagine di copertina realizzata con l’AI)

Il borgo di Orino si conferma un vivace centro di promozione culturale della Valcuvia. Sabato 28 febbraio, alle ore 17:00, la Sala Orum del Centro Padre Pino Moia ospiterà l’appuntamento “Incontri con l’autore”, un’occasione per approfondire la produzione letteraria locale attraverso il dialogo con tre protagonisti del panorama varesino.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione ludico-culturale “La Gerla” con il patrocinio del Comune di Orino, si focalizzerà sul tema “Il nostro territorio in giallo, rosa e altri colori”. L’incontro punta a esplorare come il paesaggio della provincia di Varese diventi non solo sfondo, ma parte integrante dei diversi generi letterari.

Gli ospiti dell’incontro

A confrontarsi con il pubblico saranno Laura Veroni: nota per i suoi gialli d’atmosfera spesso ambientati tra le rive del Verbano e i boschi del varesotto; Gianangelo Taverna: autore che spazia tra narrativa e approfondimento locale; Ugo Marelli: firma conosciuta per il suo legame con le cronache e le storie del territorio.

L’evento si propone di indagare il concetto di “colore” letterario, spiegando come il genere (noir, romance o narrativa classica) influenzi la percezione dei luoghi che viviamo quotidianamente.

Informazioni utili

Data: Sabato 28 febbraio 2026

Orario: 17:00

Luogo: Sala Orum, Centro Padre Pino Moia, Orino

Ingresso: Libero