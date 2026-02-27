Varese News

Tram deraglia e finisce contro un palazzo a Milano, un morto e quasi 40 feriti

È accaduto poco dopo le 16 ai Bastioni di Porta Venezia, coinvolto una delle nuove vetture entrate da poco in servizio. Sul posto diversi mezzi di soccorso

Tram deragliato a Milano

Un tram è deragliato a Milano e si è schiantato contro un palazzo in viale Vittorio Veneto, sotto i bastioni di Porta Venezia.

Il tram era in servizio sulla linea 9, diretta alla stazione ferroviaria di Porta Genova. Il deragliamento è avvenuto verso le 16.10, in corrispondenza dell’incrocio di via Lazzaretto: sul posto il sistema Areu ha fatto confluire dieci tra automediche, autoinfermieristiche e ambulanze, attivate in codice rosso.

Il bilancio provvisorio, alle 17,30 è di una persona deceduta, un ferito in codice rosso, sei codici gialli e 32 persone ferite ma in modo non grave (codice verde).

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre un passeggero rimasto incastrato. Cinque i mezzi dei pompieri  inviati dalla sede centrale di via Messina sul posto, per un totale di 25 uomini.

La linea 9 segue il viale, l’incidente è avvenuto in corrispondenza degli scambi che immettono su via Lazzaretto: in quel punto il tram 9 dovrebbe andare dritto (mentre le altre linee, l’1 e il 33, svoltano in via Lazzaretto).

La vettura coinvolta è la numero 7707, uno dei primi esemplari della nuova serie 7700, di produzione Stadler, in servizio a partire dal 2025 – sul 7, sul 31 e poi anche sul 9 – dopo tre anni di preesercizio (la foto qui sotto si riferisce proprio alla vettura 7707 in fase di prova).

tram nuovo milano

 

Pubblicato il 27 Febbraio 2026
