Il centrodestra di Varese lancia la sfida per il 2027. Nessun nome, ma riflessioni sul programma

Il centrodestra varesino serra i ranghi e progetta il ritorno a Palazzo Estense. Sabato mattina, 28 febbraio, il Teatro Santuccio di via Sacco ha ospitato il primo appuntamento degli “Stati Generali” della coalizione (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Lombardia Ideale), segnando l’avvio formale (anche se non dichiarato ufficialmente) della campagna elettorale per le amministrative del 2027.

Un incontro partecipato, dedicato a vivibilità e sicurezza, che ha visto sfilare vertici locali (con la presenza dei diversi gruppi giovanili dei partiti muniti di bandiere che hanno sventolato al termine di ogni intervento), regionali e nazionali, ma soprattutto ha lanciato i primi (timidi) segnali sulla futura leadership.

Sebbene il segretario cittadino della Lega, Marco Bordonaro, abbia ribadito che «non è una persona a salvare Varese, ma una squadra», gli occhi di molti erano puntati su Luca Marsico. L’ex consigliere regionale è stato accolto da numerosi militanti e cittadini che lo hanno incoraggiato per una possibile candidatura a sindaco. Bocca cucita con la stampa, ma qualche «aspettiamo e vediamo» detto tra una stretta di mano e l’altra che lascia intendere la disponibilità, peraltro mai nascosta, dell’avvocato varesino alla candidatura.

Le parole di Bordonaro

Fontana e Delmastro

A scaldare la platea sono stati gli interventi di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia e del deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro che si è concentrato sui temi della sicurezza e della giustizia con un occhio al referendum.

Il Governatore, già sindaco di Varese per due mandati, non ha rparlato di possibili successori e non ha fatto nomi, ma dal palco ha usato parole eloquenti: «Divido le persone in due: quelle che dicono cose sensate e i “pirla”. L’importante è non essere circondati da pirla». Fontana ha poi affondato il colpo sulle opere pubbliche, citando il caso di Villa Mylius: «Ho lasciato dieci anni fa un progetto e 5 milioni di euro pronti. In due mandati non è stato fatto un tubo. Mi vergogno nei confronti della famiglia Babini che ha donato questo patrimonio, oggi deteriorato, con la piscina del Porcinai abbandonata».

Sicurezza, decoro e ciclabili «ideologiche»

Tra i temi portanti, oltre alla riforma della magistratura illustrata dal sottosegretario Andrea Delmastro che ha perorato la causa del “sì” al referendum, il decoro urbano è stato il bersaglio principale. Fontana ha criticato la gestione del verde («erba alta nelle rotatorie e sui marciapiedi, questa non è più una Città Giardino») e le piste ciclabili, definite una «presa in giro ideologica». In particolare, è stata citata la corsia davanti al Liceo Classico: «I ciclisti la evitano perché si accumulano foglie marce, è pericoloso».

Prossima tappa: Varese Bella e Attrattiva

La “lunga marcia” del centrodestra non si ferma qui. È già in calendario un secondo appuntamento, sempre al Teatro Santuccio, per il prossimo 28 marzo. Al centro del dibattito ci saranno cultura, turismo e patrimonio UNESCO sotto il claim di “Varese Bella e Varese Attrattiva”. L’obiettivo dichiarato è uno solo: dimostrare che il capoluogo «può e deve tornare a correre».