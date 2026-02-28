Il centrodestra di Varese lancia la sfida per il 2027. Nessun nome, ma riflessioni sul programma
Stati generali al Teatro Santuccio per dare il via alla lunga marcia elettorale. Presenti Delmastro e Fontana insieme a tanti militanti e amministratori di tutta la provincia. In sala anche Luca Marsico
Il centrodestra varesino serra i ranghi e progetta il ritorno a Palazzo Estense. Sabato mattina, 28 febbraio, il Teatro Santuccio di via Sacco ha ospitato il primo appuntamento degli “Stati Generali” della coalizione (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Lombardia Ideale), segnando l’avvio formale (anche se non dichiarato ufficialmente) della campagna elettorale per le amministrative del 2027.
Un incontro partecipato, dedicato a vivibilità e sicurezza, che ha visto sfilare vertici locali (con la presenza dei diversi gruppi giovanili dei partiti muniti di bandiere che hanno sventolato al termine di ogni intervento), regionali e nazionali, ma soprattutto ha lanciato i primi (timidi) segnali sulla futura leadership.
Sebbene il segretario cittadino della Lega, Marco Bordonaro, abbia ribadito che «non è una persona a salvare Varese, ma una squadra», gli occhi di molti erano puntati su Luca Marsico. L’ex consigliere regionale è stato accolto da numerosi militanti e cittadini che lo hanno incoraggiato per una possibile candidatura a sindaco. Bocca cucita con la stampa, ma qualche «aspettiamo e vediamo» detto tra una stretta di mano e l’altra che lascia intendere la disponibilità, peraltro mai nascosta, dell’avvocato varesino alla candidatura.
Le parole di Bordonaro
Fontana e Delmastro
A scaldare la platea sono stati gli interventi di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia e del deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro che si è concentrato sui temi della sicurezza e della giustizia con un occhio al referendum.
Il Governatore, già sindaco di Varese per due mandati, non ha rparlato di possibili successori e non ha fatto nomi, ma dal palco ha usato parole eloquenti: «Divido le persone in due: quelle che dicono cose sensate e i “pirla”. L’importante è non essere circondati da pirla». Fontana ha poi affondato il colpo sulle opere pubbliche, citando il caso di Villa Mylius: «Ho lasciato dieci anni fa un progetto e 5 milioni di euro pronti. In due mandati non è stato fatto un tubo. Mi vergogno nei confronti della famiglia Babini che ha donato questo patrimonio, oggi deteriorato, con la piscina del Porcinai abbandonata».
Sicurezza, decoro e ciclabili «ideologiche»
Tra i temi portanti, oltre alla riforma della magistratura illustrata dal sottosegretario Andrea Delmastro che ha perorato la causa del “sì” al referendum, il decoro urbano è stato il bersaglio principale. Fontana ha criticato la gestione del verde («erba alta nelle rotatorie e sui marciapiedi, questa non è più una Città Giardino») e le piste ciclabili, definite una «presa in giro ideologica». In particolare, è stata citata la corsia davanti al Liceo Classico: «I ciclisti la evitano perché si accumulano foglie marce, è pericoloso».
Prossima tappa: Varese Bella e Attrattiva
La “lunga marcia” del centrodestra non si ferma qui. È già in calendario un secondo appuntamento, sempre al Teatro Santuccio, per il prossimo 28 marzo. Al centro del dibattito ci saranno cultura, turismo e patrimonio UNESCO sotto il claim di “Varese Bella e Varese Attrattiva”. L’obiettivo dichiarato è uno solo: dimostrare che il capoluogo «può e deve tornare a correre».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.