“Ho visto un lupo!”: le buone norme di comportamento per una convivenza sicura

Le pecore predate alla Rasa di Varese (e l’attesa per le analisi sui morsi delle prede legate alla possibilità che si tratti di un lupo) gli avvistamenti sempre più frequenti di esemplari solitari tanto nei paesi di provincia quanto nei centri delle maggiori città anche di pianura.

L’espansione della popolazione di lupi in aree collinari e di pianura, zone più densamente popolate rispetto a quelle montane, ha reso sempre più frequenti gli avvistamenti e i possibili incontri ravvicinati, specialmente durante il periodo invernale.

Per questo motivo, il progetto LIFE WolfAlps EU ha diffuso un vademecum con le regole fondamentali per evitare che questi predatori sviluppino comportamenti “confidenti”, ovvero perdano la naturale diffidenza verso l’uomo.

La prima regola per scoraggiare l’avvicinamento dei lupi alle case è eliminare ogni fonte di cibo. È fondamentale non lasciare resti alimentari o cibo per animali domestici nei pressi delle abitazioni e assicurarsi che i rifiuti organici siano chiusi in contenitori non accessibili.

Un capitolo a parte riguarda la gestione dei cani: la loro presenza può attirare il lupo, che potrebbe vederli come competitori, prede o partner. È dunque necessario tenere i cani in ricoveri notturni (box o dentro casa) ed evitare di lasciarli liberi di girare da soli, in particolare nelle ore crepuscolari o se sono in calore.

Se ci si imbatte in un lupo mentre si cammina, la regola d’oro è restare a distanza. Se l’animale è lontano, basta osservarlo in silenzio senza interferire. Nel caso di un incontro ravvicinato che genera disagio, il consiglio è parlare a voce alta, agitare le braccia o battere le mani: nella maggior parte dei casi il lupo si allontanerà spontaneamente.

Se l’animale dovesse restare fermo, è bene allontanarsi camminando lentamente all’indietro, parlando e assolutamente senza correre. È tassativamente vietato tentare di avvicinarlo o offrirgli del cibo.

Anche in automobile il comportamento deve essere responsabile: è vietato inseguire i lupi per scattare foto o girare video. Bisogna invece rallentare o accostare, aspettando che gli animali attraversino la strada senza scendere dal veicolo.

Nel caso si notassero lupi con comportamenti eccessivamente confidenti (che si lasciano avvicinare a meno di 30 metri), è fondamentale segnalarlo tempestivamente alle autorità competenti contattando il 112 o il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale www.lifewolfalps.eu.