Cinque regali per la pediatria dell’ospedale di Legnano

Giornata da incorniciare per il reparto di di Pediatria dell’ospedale di Legnano che diventa sempre più accogliente grazie a diverse realtà associazionistiche del territorio attorno a Legnano. Oggi, martedì, sono stati aperti diversi regali, tutti pensati per rendere più gradevole il soggiorno di tutti i piccoli malati.

“La Casa di Chiara Onlus”, supportata dalla Compagnia “I Legnanesi”, ha donato una lampada per la fototerapia (utile per curare i neonati che soffrono di ittero); i centauri del “Moto Club SS 33 Sempione” hanno decorato le stanze di osservazione (con due postazioni), mentre i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Legnano hanno donato un mega schermo posizionato nella sala d’attesa del reparto. Anche la Fondazione 4 ospedali ha donato due letti per i genitori che si fermano di notte in reparto.

Su Legnanonews il servizio completo di galleria fotografica