“Comedians Awards”, al Sociale torna la sfida tra comici

Per la seconda edizione del Teatro Sociale Comedians Awards, sono più di una ventina i giovani comici che si presenteranno alle audizioni, sperando di essere selezionati per esibirsi prima di Max Pisu nella splendida cornice del Teatro Sociale. L’appuntamento è per sabato 26 ottobre, alle 21.

Un concorso di cabaret unico nel suo genere, che si svolge in tre fasi, la selezione dei comici che si sono candidati, la loro preparazione, affidata ad Alessio Tagliento e Diego Cajelli, autori e insegnati dell’Accademia del Comico di Milano, e la messa in scena dello spettacolo di apertura per un big della risata come Max Pisu.

Teatro Sociale Comedians Awards è un’esperienza innovativa. Si presenta più come una vetrina, un piacevole catalogo, una festa fatta di attori, che un concorso. Non è una gara, non è un talent, ma un vero e proprio avvenimento che offre ai comici esordienti la possibilità di esibirsi su un palco importante e di lavorare con dei professionisti. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Amici del Caffè Teatro ed Educarte.