Continua a crescere il “cimitero dei lucchetti” nella velostazione di Busto

C’è ormai un indicatore ben preciso dell’andamento dei furti di bici nella velostazione della stazione nord di Busto Arsizio: il cimitero dei lucchetti. E a meno di una settimana dalla lettera di un padre che raccontava come ai suoi due figli pendolari fossero state rubate due bici in soli tre giorni, infatti, continua a crescere numero di lucchetti spaccati e abbandonati in quell’angolo.

Giacciono lì proprio accanto agli stalli in cui lasciare la propria bici, un funesto monito per tutti i viaggiatori. Un numero di lucchetti spezzati e catene tranciate che aumenta quasi quotidianamente e che preoccupa non poco chi pensava di essere più al sicuro lasciando la propria bicicletta nella velostazione.

Per accedere nella zona, recintata e con un cancello chiuso, bisogna infatti essere in possesso di una tessera Itinero o Io viaggio, che va abilitata al servizio. La bici poi va poi legata agli stalli sui quali, almeno in teoria, sono puntate delle videocamere. Precauzioni che evidentemente non spaventano i ladri che continuano, giorno dopo giorno, a segare i lucchetti.