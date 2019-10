Continua il tuor dell’assessore Mazzetti tra le società sportive

Vedere e toccare con mano gli impianti e le palestre cittadine, ma soprattutto conoscere di persona dirigenti e allenatori «a cui i genitori gallaratesi affidano i loro figli»: è questa la mission di Claudia Maria Mazzetti. Subito dopo le vacanze l’assessore allo Sport ha iniziato il suo “tour” che da qui ai prossimi mesi toccherà tutte le associazioni e le società sportive dei Due Galli. Le prime realtà con le quali l’esponente della giunta Cassani è entrata in contatto sono state l’Atletica Gallaratese, il Rugby Malpensa (che condividono lo stesso impianto, quello delle Azalee) e la Pallavolo Moriggia.

«Mi sono imposta -spiega Mazzetti- di verificare lo stato delle strutture e di conoscere di persona gli allenatori: li ritengo dei veri e propri educatori, molto spesso spinti solo ed esclusivamente dalla passione per la disciplina che insegnano ai loro allievi. Sono veri e propri maestri di vita, fondamentali nella crescita psicofisica dei nostri ragazzi». Una crescita che l’amministrazione comunale vuole che avvenga all’interno di impianti accoglienti: «L’obiettivo è, nei limiti delle disponibilità economiche delle casse comunali, fare in modo che i luoghi dove si pratica lo sport siano all’altezza. Dall’insediamento del sindaco Cassani, le risorse messe a disposizione sono aumentate e ciò dimostra la volontà di considerare primario, con i fatti, questo settore».

L’enorme affluenza di gente in zona pedonale alla Giornata dello Sport di tre settimane fa, ha dimostrato ancora una volta quanto a Gallarate lo sport sia vivo. «Ho ancora negli occhi -prosegue l’assessore- le centinaia di bimbi che “rimbalzavano” da uno stand all’altro per provare il maggior numero possibile di discipline. Quel giorno è sceso in piazza il piccolo-grande esercito di atleti di tutte le età che praticano ogni tipo di sport. Perché lo sport non è solo calcio o pallacanestro, ma ci sono anche le arti marziali, il tiro con l’arco, il pingpong, la boxe. L’elenco è infinito e a Gallarate non manca davvero nulla. Abbiamo avuto dei campioni e altri stanno crescendo, il mio pensiero va però in particolare a chi campione non lo diventerà e che nello sport trova altre soddisfazioni, che vanno oltre la vittoria. A loro è rivolta l’attenzione dell’amministrazione ed è da loro che andrò per conoscerli e per conoscere ciò che fanno, in modo da potere intervenire con investimenti dove e quando la situazione lo richiederà. Faremo il possibile, ma è certo che la presenza e il sostegno del Comune non mancheranno mai».