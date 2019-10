Controllo del vicinato, Inarzo “convoca” i cittadini

Un incontro per decidere se istituire o meno il “Controllo del vicinato”. Lo ha organizzato l’amministrazione comunale di Inarzo che a giugno scorso aveva chiesto ai cittadini se fossero interessati ad organizzarsi per avere un maggior controllo del territorio. Si terrà mercoledì 23 ottobre nella sala consiliare alle ore 21.

“Si tratta di uno strumento per la prevenzione della criminalità che presuppone la partecipazione dei cittadini residenti in una determinata zona- si legge in un volantino firmato dal sindaco Fabrizio Montonati -. Fare controllo del vicinato significa promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone. A tutti gli abitanti dell’area interessata è unicamente richiesto di alzare il livello di attenzione attraverso pochi e semplici passaggi. Se i vicini lavorano insieme, i furti e tanti altri piccoli reati possono essere limitati.

Abbiamo avuto adesione da parte di alcuni cittadini, ma prima di fare partire il progetto, rinnoviamo l’invito a tutti a dare la propria manifestazione di interesse: più saranno i cittadini volenterosi di far parte del gruppo e più alte saranno le possibilità di una buona riuscita dell’iniziativa”