Dal Blu Klein alle Streghe di Rohald Dahl: il Fai per i bambini

Tornano nella pomeriggio di domenica 20 ottobre le attività artistiche che il Fai (Fondo per l’ambiente italiano) dedica ai bambini in luoghi carichi d’arte e di storia: Villa Panza for Kids e “Mi racconti una storia al Monastero di Torba.

Villa Panza, ore 15

STORIE DI CARTA – Speciale Yves Klein

Un artista così eccezionale da inventare un colore e dargli il suo nome, il Blu Klein! Partendo dal racconto di Fausto Gilberti della vita, l’arte e le incredibili imprese di Yves Klein ai bambini sarà proposto un laboratorio esperienziale incentrato sul colore: una speciale carta e il pigmento blu oltremare saranno gli ingredienti per creare “un pezzo di cielo” da portare a casa.

Villa Panza è a Varese, in piazza Litta 1.

Per info e prenotazioni: 0332 283960 oppure faibiumo@fondoambiente.it.

Monastero di Torba, ore 15

MI RACCONTI UNA STORIA? CONFERENZA PER SOLE STREGHE

La Strega Suprema dai denti azzurrini e dalla saliva blu mirtillo, ha deciso di indire in gran segreto il consueto congresso annuale delle streghe di tutto il mondo. Partecipare alla Conferenza annuale della Strega Suprema garantirà ad ogni “streghetta” di saper individuare tutti i segni distintivi delle Vere Streghe.

La lettura teatralizzata a cura di Sara Ghioldi tratta da “Streghe” di Rohald Dahl, dove si fondono linguaggi diversi: scenografia, lettura ad alta voce e una virata di puro teatro sul finale, che garantisce il divertimento e “collabora a formare” lettori appassionati.

Il Monastero di Torba è in via Stazione a Gornate Olona.

Per bambini da 7 anni.

Per info costi (gratuito per i residenti di Gornate Olona) e prenotazioni: faitorba@fondoambiente.it oppure 0331 820301.