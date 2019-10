Deve scontare quattro anni per reati di droga, arrestato

I carabinieri di Castellanza oggi, giovedì 10 ottobre, nelle prime ore della giornata, hanno arrestato un 35enne di Olgiate Olona, pregiudicato.

L’arresto è stato fatto sulla base di un ordine esecuzione per espiazione pena detentiva in regime detenzione domiciliare emesso da procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello Milano: l’uomo deve espiare una pena residua di quattro anni, due mesi e venti giorni di reclusione per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti (a suo carico anche una multa di 9mila euro).

L’arrestato, dopo le formalità, è stato messo ai domiciliari, a disposizione autorità giudiziaria.