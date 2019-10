Gran finale del Festival della marionette

Si conclude questo fine settimana la 37° edizione del Festival internazionale delle Marionette. Per questo Gran Finale, Michel Poletti e la sua compagnia Musicateatro accoglieranno al Teatro Foce di Lugano tre spettacoli “di forte calibro”.

Sabato (2 novembre) alle ore 15.00. Claudio Cinelli e la sua troupe vanno in scena con Heatbeat (Batticuore) uno show applaudito nei grandi teatri di numerosi paesi d’Europa e del Sudamerica. Con marionette a fili, pupazzi, maschere, mimo e danza, Heartbeat propone una serie di sketch surreali, spesso ironici, a volte teneri, sempre poetici, che illustrano in maniera beffarda il tema dell’amore. Uno spettacolo per tutti, adulti ovviamente e ragazzi dai 5 anni, da vedere o rivedere.

Domenica alle ore 11.00, festa per i più piccoli spettatori: il Teatrino dell’Erba Matta presenta il suo nuovo allestimento, Il Mago di Oz. Dorothy vuole tornare a casa, l’omino di paglia ha bisogno di un cervello, l’uomo di latta desidera un cuore, un leone re della foresta è alla ricerca del coraggio. Si rivolgono tutti al Mago di Oz. Ma se Oz non esiste? Di sicuro il famoso burattinaio di Savona troverà la soluzione! Per bambini, dai 3 anni.

Infine, domenica, alle 16.00, il festival si conclude con uno spettacolo particolarmente atteso, Tomte il Troll e altre meraviglie, del Theater van de Droom (Teatro dei Sogni). Uno spettacolo fantastico, tutto visivo e musicale, senza testo, destinato ad ogni pubblico (adulti e ragazzi a partire dai 5 anni). Il Troll Tomte si esibisce in mezzo a personaggi che sembrano usciti dai quadri deliranti di Hyeronimus Bosch. A qualcuno questo farà strizzare l’orecchio? Infatti il marionettista che, con sua moglie, anima il Theater van de Droom è il figlio, e anche l’erede artistico, del creatore dell’impressionante Figurentheater Triangel, che a partire dagli anni 80 lasciò a bocca aperta tutti gli appassionati di marionette d’Europa. Da scoprire assolutamente. Per questo Gran Finale è fortemente consigliata la prenotazione, al Teatro Foce, tel. 058 866 48 07.