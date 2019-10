Halloween ed eventi natalizi al Parco Lura

Magoscuro è tra noi? Halloween si avvicina e il 26 ottobre ore 20.30 al parco Lura la porta che separa i due mondi si sta per aprire.

Ma c’è qualcosa di strano: un antico mago si è impossessato delle quattro forze che governano gli equilibri intoccabili. Riusciremo a scoprire di cosa si tratta e ad evitare che l’inevitabile accada? Gioco per famiglie dove ogni componente dovrà usare ingegno e creatività per risolvere la malefatta.

Consigliato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Ritrovo al Centro Biodiversità Parco Lura. Costo 5 € a testa. E’ richiesta l’iscrizione.

LABORATORI NATALIZI AL LURA

Per ritrovare le tradizioni e la magia natalizia in modo sostenibile, proponiamo i laboratori al Parco Lura per costruire insieme il calendario dell’Avvento e aiutare i bambini a contare i giorni per arrivare a Natale:

Realizzazione di un calendario dell’avvento con materiali facilmente reperibili nelle proprie case

Mercoledì 13 novembre, ore 20.30 – costo 10€

Realizzazione di piccoli regali per il calendario dei bambini di 0-3 anni

Mercoledì 20 novembre, ore 20.30 – costo 10€

Realizzazione di piccoli regali per il calendario dei bambini di 4-6 anni

Mercoledì 27 novembre, ore 20.30 – costo 10€

Ogni laboratorio è riservato esclusivamente agli adulti.

E’ possibile patecipare a uno o più laboratori.

Ritrovo alla Sede del Parco Lura via IV Novembre, Caslino al Piano.

Il laboratorio partirà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

INFO E ISCRIZIONI: Centro Biodiversità Parco Lura, Lomazzo (ingresso da via Brianza)

Email: centrobiolura@koinecoopsociale.it

tel +39 320 9572736 lun-ven 9.00-17.00