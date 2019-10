Inaugurato “Office Station”, nuovo spazio per il business e il coworking

Un nuovo spazio moderno, grande e funzionale, all’interno di un palazzo che raccoglie in sè la tradizione industriale di Saronno. È stato inaugurato con un evento riservato ai dipendenti “Office Station”, lo spazio dedicato al business e al coworking voluto dal Gruppo Informatico Siges, una realtà tutta italiana nata nel 1978 dall’intuizione di Sergio Gandola e portata avanti da suo figlio Marco, attuale amministratore delegato dell’azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione dei software e nel campo dei servizi tecnologici e delle telecomunicazioni nel settore turistico e sanitario.

I nuovo spazi sono al terzo piano del palazzo di via Ferrari, sede una volta della Lesa, industria che produceva componenti elettriche in un’area che dava lavoro a migliaia di persone nella zona del retro stazione dove erano attive Isotta Fraschini e poi Cemsa, un’enorme area industriale da riqualificare. Il gruppo Siges occupa un totale di 4000 mq, di cui 2500 sono attualmente adibiti a Business center (circa 30 le aziende di vari settori ospitate al momento), con lo spazio denominato “Office Station” che offre tecnologia, innovazione e possibilità di condividere aree comuni come nei più moderni coworking sul mercato.

A fare gli onori di casa e a tagliare il nastro con la moglie e i figli Marco e Luca è stato il fondatore del gruppo, Sergio Gandola, prossimo agli ottanta anni, con un’energia trascinante e coinvolgente: «Finalmente ce l’abbiamo fatta a conquistare il terzo piano, ma non ci accontentiamo del podio: questo è un punto di partenza, non di arrivo. La nostra azienda ha fondamenta solide, know how e capacità finanziarie. Abbiamo più di cento persone assunte a tempo indeterminato, cosa rara in questo Paese, siamo un gruppo coeso, che va verso il futuro. Il must deve essere cambiare dimensione, conquistare nuove quote di mercato e aumentare conoscenze nei nostri mercati di rifermento che sono turismo, sanità, consulenza – ha detto il patron Gandola -. L’augurio è di continuare a credere in quello che stiamo facendo, la nostra forza sono i nostri dipendenti, persone che valgono, un patrimonio inestimabile».

«Siamo il più grande, più moderno e più vecchio business center di Saronno. Abbiamo uffici arredati e postazioni di lavoro forniti di tutto, con spazi comuni e aree da “coworking” innovativi e funzionali. Abbiamo creato un mix di spazi condivisi, sala lounge, sale convegni, sale riunioni, sale formazioni, zona break. È un luogo polifunzionale, per il business e il coworking – ha detto Marco Gandola -. Più di venti anni fa è nata la prima idea di questo tipo, siamo cresciuti e ci siamo evoluti, in uno stabile storico, una vecchia fabbrica che abbiamo ristrutturato dando evidenza alla tradizione industriale di Saronno grazie ad un gruppo di lavoro interno che si è speso in questi mesi: ringrazio Simona Ciccone, il gruppo hardware, Elisa Bonfanti, Stefano Mastrorilli. Siamo uno dei più grandi spazi di questo tipo in provincia, moderno, innovativo sotto tutti i punti di vista: con questa evoluzione vorrei aprire nuove partnership. L’esempio è quello di Copernico, uno spazio ibrido, dove si mescolano esperienze e background, pensato per migliorare i servizi e per favorire la condivisione e stimolare interesse».