Incidente all’incrocio, i carabinieri salvano una donna

Nelle scorse ore a Lonate Pozzolo, i Carabinieri di Busto Arsizio sono dovuti intervenire all’intersezione tra viale delle Industrie e via Papa Giovanni XXIII, dove si è verificato un violento impatto tra due autovetture: una utilitaria Peugeot, condotta da una 50enne di Lonate, ed un suv condotto da una 45enne di Magenta.

Secondo i primi accertamenti l’utilitaria non avrebbe rispettato il segnale di “stop” dell’incrocio stradale, andando a scontrarsi con il suv. A causa dell’impatto il fuoristrada si è ribaltato e la conducente è rimasta incastrata al suo interno.

I militari della stazione di Lonate Pozzolo, intervenuti per primi, pochi minuti dopo il sinistro, hanno avuto la percezione che l’autoveicolo ribaltato potesse prendere fuoco a causa della copiosa fuoriuscita di carburante. Di fronte alla notizia che l’intervento dei Vigili del Fuoco, nel frattempo allertati, non potesse essere imminente (almeno 10\12 minuti), hanno deciso di agire, seppur tutte le precauzioni idonee. Così hanno deciso di estrarre la donna all’abitacolo, riuscendo a liberarla ed adagiandola successivamente in zona di sicurezza in attesa dell’ intervento del personale sanitario.

Le conducenti dei veicoli sono state successivamente condotte da personale del “118” presso l’ospedale di Busto Arsizio dove sono state medicate per contusioni ed escoriazioni varie. Sono in corso accertamenti sanitari allo scopo di appurare eventuali stati di alterazione dovuti ad assunzioni bevande alcoliche o stupefacenti (comunque “visivamente” non emerse). Il personale dei vigili del fuoco poneva in sicurezza l’area interessata dal sinistro stradale.