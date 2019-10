Informa Dsa, una serata per conoscere

L’associazione InformaDsa di Luino propone per venerdì 25 ottobre alla sede dell’associazione di via Manzoni 4 Brezzo di Bedero, sopra il bocciodromo, una serata per spiegare cos’è il PDP (Piano Didattico Personalizzato).

Si tratta del progetto educativo e didattico personalizzato che definisce tutti i supporti e le strategie utili alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento).

«Le nostra formatrici, Chiara Maianti e Serenella Pezzotta, cercheranno di rispondere a domande e quesiti in merito a questo argomento», spiegano dall’assosciazione.

«La nostra associazione propone anche dei percorsi con professionisti a prezzi molto contenuti per poter aiutare anche le famiglie meno abbienti:

– un percorso per imparare un corretto metodo di studio

– un percorso per il potenziamento delle abilità di letto-scrittura per i bambini delle prime classi della scuola primaria

– lo studio assistito per fare i compiti»