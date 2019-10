Investito un pedone alla rotonda della Coop

Un pedone è stato investito alla rotonda della Coop e non è la prima volta che accade. Attorno alle 11 un uomo di 43 anni è finito sotto un’auto proprio in prossimità dell’attraversamento pedonale. Fortunatamente non ha subito gravi conseguenze ma il traffico sul viale è fortemente rallentato.

La polemica su quell’attraversamento riguarda il fatto che le strisce sono state poste in maniera disallineata rispetto agli attraversamenti.

Questa mattina c’era stato un altro incidente sul Sempione che ha creato disagi, anche in quel caso, fortunatamente senza conseguenze gravi per la vittima.