Invidia, M5s: “Se basate su un programma si possono valutare anche alleanze locali”

Alleanze alle elezioni locali tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle? Quello che fino a qualche mese fa era assolutamente inimmaginabile oggi è una porta aperta che nessuno esclude.

A quanto dicono i responsabili interessati dei due partiti allo stato attuale non esiste alcun dialogo avviato ma per entrambi la riflessione può essere aperta.

Lo ha detto esplicitamente il segretario del Pd provinciale Giovanni Corbo («nulla in corso ma apriremo una riflessione») e ora interviene anche il deputato M5s Niccolò Invidia per dire nessuno può dire no a priori.

«Il vantaggio del Movimento 5 stelle è di essere un movimento post ideologico – spiega il deputato Invidia -. Questo ci permette di lavorare con grande facilità sui temi con tutte le forze politiche. Non mi sento di escludere che per via dei cambiamenti nazionali siano possibili ipotesi a livello locale. Forse lo vedremo a Legnano, dove so che ci stanno pensando. In provincia di Varese non dico no a priori, certo non sto parlando di fare alleanze con un esercito di liste ma una cosa fatta come si deve e fondata su un programma serio può essere valutata».