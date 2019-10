La Robur non si sblocca: Lecco vince e resta imbattuta

Terza sconfitta in tre uscite per la Robur et Fides di Cecco Vescovi, impegnata nel girone B della Serie B di basket. La Coelsanus resta al palo anche dopo la partita disputata domenica a Lecco contro i lariani che rimangono imbattuti in vetta al campionato e rappresentano la maggiore sorpresa positiva di inizio stagione.

Quasi sempre avanti nel punteggio la formazione lariana, pur priva di Mascherpa, mentre i gialloblu hanno dovuto rinunciare a Gatti, bloccato dal mal di schiena. Marco Allegretti ha rivestito come al solito il ruolo di prima punta dell’attacco varesino (20 punti con 8/10 da 2 ma 0/3 dall’arco e ben 13 rimbalzi), ben affiancato da Maruca (15 con 3/8 nel tiro pesante) ma la lotta a rimbalzo è stata tutta a favore dei padroni di casa (45-36) con la Robur autrice di percentuali troppo basse dal campo.

Varese è partita bene portandosi anche avanti in avvio (9-12) ma lo sprazzo non è bastato per chiudere avanti la prima frazione (23-18). La difesa gialloblu però ha faticato nel secondo quarto concedendo un parziale ampio ai lecchesi che hanno allungato fino alla reazione di Maruca che ha permesso di chiudere sul 38-29 alla pausa lunga. Gara riaperta dopo l’intervallo con la Robur tornata a -5 grazie ad Allegretti, ma cinque punti rapidi dell’ex Bloise (22 alla fine) hanno riaperto un break; i cesti di Maruca e Gatto sono stati poi riequilibrati da quelli lecchesi per il 52-43 della mezz’ora.

La Coelsanus non ha rinunciato a lottare e si è riportata di nuovo in partita a metà dell’ultimo quarto (62-57), poi però il veterano Casini (23 punti) ha riaperto il divario con una tripla e ha aggiunto, dalla lunetta, i punti della sicurezza per il 76-64 finale.

Per la Robur quindi l’avvio di campionato si fa sempre più complicato, a dispetto delle ambizioni estive quando la società di via Marzorati ha condotto un mercato importante in entrata. Ora la squadra di Vescovi è attesa dal primo turno infrasettimanale previsto per mercoledì 16 ottobre (ore 20,30): al Centro Campus arriverà la Juvi Cremona che ha battuto di misura (82-80) la Sangiorgese e che si trova a quota 4 in classifica. La speranza è quella di riattivare in tempo Gatti. Con Varese restano a zero solo altre tre formazioni: Mestre, Soresina e Piadena.

Gimar Lecco – Coelsanus Varese 76-64

(23-18, 38-29; 52-43) Varese: Allegretti 20 (8/10, 0/3), Maruca 15 (1/6, 3/8), Ballabio 10 (2/7, 1/2), Gergati 7 (2/8 da 3), Calzavara 5 (2/5), Gatto 4 (2/6), Rosignoli 2 (1/3), Trentini 1 (0/1, 0/3), Caruso (0/2, 0/2). Ne: Iaquinta, Calcagni. All. Vescovi.

Classifica (dopo 3 giornate)

San Vendemiano, Padova, Lecco, Bernareggio 6; Vigevano, Cremona, Monfalcone, Vicenza 4; Crema, Pavia, Sangiorgese, Olginate 2; Mestre, VARESE, Soresina, Piadena 0.