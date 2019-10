La Sp 1 invasa dalla spazzatura, i volontari la ripuliscono

Lungo il tratto della Sp 1 Var, tra Caravate e Cocquio Trevisago, lungo il bordo della strada, in entrambe le direzioni, è pieno di sacchi all’apparenza abbandonati della spazzatura: è il frutto di una domenica di lavoro dei volontari di “Strade Pulite”, associazione nata qualche anno fa in Valganna grazie all’impegno di Damiano Marangoni e che pian piano sta conquistando ampie zone della provincia di Varese, e non solo.

Sabato pomeriggio infatti, i volontari della sezione Alto Milanese si sono occupati della sp148 in via Novara a Legnano (MI)

Oggi invece, domenica 27 è toccata alla provinciale 1 var o “circonvallazione” nei comuni di Cocquio e Gemonio.

«Abbiamo ripulito le strade raccogliendo una sessantina di sacchi di rifiuti», spiegano i volontari, che segnalano «molti tombini otturati dai rifiuti e dalla vegetazione, in un caso un piccolo fico c’è cresciuto sopra».

I sacchi vengono di solito lasciati a bordo strada e con accordi verbali con le amministrazioni comunali dei paesi attraversati dalle strade da ripulire vengono raccolti dalle diverse società che si occupano della pulizia delle strade.

Un’abitudine che ha presto contagiato diverse strade della Valcuvia e del Luinese.