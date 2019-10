La via la campagna vaccinale contro l’influenza dell’azienda ospedaliera varesina

A partire dal 5 novembre 2019 prende avvio ufficialmente la campagna di vaccinazione antinfluenzale, che rappresenta una strategia efficace e sicura per prevenire l’influenza e le sue complicanze.

Il vaccino antinfluenzale è raccomandato per tutti i soggetti a partire dai sei mesi di età che non hanno controindicazioni al vaccino ed è gratuito per le fasce più deboli della popolazione.



I cittadini aventi diritto riceveranno la vaccinazione rivolgendosi:

Ø ai propri Medici di Medicina Generale

Ø ai Centri Vaccinali, di Asst Sette Laghi disponibili nelle sedi territoriali di :Azzate, Arcisate, Cittiglio, Luino, Sesto Calende, Tradate , Varese e Malnate.

Inoltre, la vaccinazione gratuita sarà proposta attivamente a tutti i degenti e pazienti ambulatoriali che rientrano nelle categorie a rischio direttamente nei reparti e negli ambulatori dell’ASST dei Sette Laghi in cui sono in cura.

I pazienti cronici che hanno stipulato un patto di cura con la ASST Sette Laghi potranno ricevere la vaccinazione al Padiglione Centrale presso la Centrale Case Management.

Alle donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza la vaccinazione sarà offerta oltre che presso i Centri Vaccinali anche in occasione dell’accesso ambulatoriale programmato, presso i reparti di Ostetricia degli Ospedale Del Ponte, Tradate e Cittiglio.

Per la coorte dei nati 1954, sarà proposto attivamente e fornito gratuitamente in co-somministrazione il vaccino antinfluenzale tetravalente e il vaccino antipneumococcico.

L’ASST assicura inoltre la possibilità di ricevere la vaccinazione anche ai detenuti presso la Casa Circondariale di Varese.

La vaccinazione ai Donatori di sangue

I Donatori di sangue di età compresa tra i 18 e i 64 anni che vorranno sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale dovranno mostrare il tesserino di donatore e l’attestato di avvenuta donazione (almeno una donazione negli ultimi due anni) al proprio Medico di Medicina Generale o al personale dei Centri Vaccinali Territoriali.

