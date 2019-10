Le piogge autunnali non arrivano, il Lago Maggiore va sotto zero

Niente piogge e riserve di neve finite. Risultato: il Lago Maggiore va sotto zero. All’alba di venerdì 4 ottobre il livello del Verbano ha infatti toccato quota o,1 centimetri sotto lo zero idrometrico, il livello più basso segnato nel 2019. Una situazione particolarmente critica dal momento che in questo periodo dell’anno nel Verbano dovrebbero esserci almeno 70 centimetri di acqua in più. Nelle prossime settimane, tra l’altro, il meteo non prevede particolari perturbazioni in arrivo e quindi il livello è destinato a scendere sempre più con l’inevitabile conseguenza che l’acqua erogata nel Ticino calerà progressivamente (già oggi è la metà della media del periodo)

Un copione che purtroppo si ripete da anni ma che quest’anno si sperava potesse essere diverso. Dopo un inverno siccitoso che aveva portato il Verbano a sfiorare lo zero idrometrico, i mesi di aprile e maggio avevano registrato precipitazioni molto abbondanti in grado di portare le scorte d’acqua ad un livello addirittura del 186% superiore alla media dell’ultimo decennio. I mesi di giugno e luglio hanno però avuto una persistente ondata di calore e anche ad agosto ha fatto molto caldo al punto che a fine stagione l’estate è stata classificata come la terza più calda degli ultimi 30 anni.

Sole e temperature elevate che hanno letteralmente sciolto quella scorta idrica portando ad esempio il ghiacciaio di Hohsand (monitorato da anni dal Centro Geofisico Prealpino) ad arretrare di addirittura 180 metri. Un contesto nel quale il Lago Maggiore è arrivato a sfiorare la stessa situazione critica del 2007, quello che viene considerato l’anno critico di riferimento.

E con le spiagge che guadagnano centimetri (e in qualche caso metri) sulle acque scattano anche i primi divieti sui traghetti. Da ormai qualche giorno sulle imbarcazioni il peso complessivo a pieno carico dei mezzi ammessi a bordo viene ridotto a 380 quintali.