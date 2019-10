Lotta contro il tumore al seno e prevenzione

Continua il servizio di consulenza senologica gratuita promosso dalla Lilt e dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Cislago. Le visite sono riservate alle donne residenti di età compresa tra i 18 e i 49 anni, e dai 69 anni in su.

Per le donne la cui età è compresa tra i 49 e 69 anni, le visite possono essere svolte solo se già sintomatiche, in quanto la consulenza è già offerta dal Servizio Sanitario Nazionale. Il servizio è disponibile fino a dicembre, il secondo martedì di ogni mese dalle 17 alle 19 e il quarto martedì del mese, dalle 18 alle 19.30.

A fronte delle numerose richieste, la Lilt ha messo a disposizione una data aggiuntiva, per il giorno martedì 3 dicembre, e invita coloro che hanno dovuto rinunciare alla consulenza, per mancanza di date disponibili, e tutte le donne interessate e che ancora non hanno aderito a contattare il Servizio Socio-Assistenziale del Comune al numero 02 96671032, il martedì e il sabato dalle ore 9 alle ore 12, per prenotare il proprio appuntamento. Le visite di consulenza senologica si svolgono presso via Magenta, numero civico 106.