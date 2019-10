Musica e documentari nella settimana del Circolo Gagarin

Doppio live per questa settimana di metà ottobre al Circolo Gagarin. Sul palco di via Galvani a Busto Arsizio si inizia giovedì 17 ottobre con Materia Oscura, il nostro contenitore di sonorità heavy, con i nostrani Viscera/// e gli estoni Pedigree (leggi qui). Si torna sul palco del Circolo sabato 19 ottobre con la prima NeverWas Radio Night della stagione, in compagnia di Caveleon e Malstrom (leggi qui).

Domenica 20 ottobre, con il patrocinio della Sezione ANPI Giovanni Castiglioni di Busto Arsizio, Circolo Gagarin ha l’onore di presentare il film documentario Val Grande ’44 – Storia del Rastrellamento: una storia tragicamente vera accaduta a pochi chilometri di distanza da casa nostra che ha visto i circa 400 partigiani accerchiati, catturati o uccisi dalle forze nazifasciste. Clicca per saperne di più.

Corsi: Tante le proposte di corsi e workshop nella settimana del Circolo. Si inizia Martedì 15 ottobre con la lezione di prova gratuita di Contaminazioni Lab, il nostro corso di teatro dentro e fuori il carcere di Busto. Domenica 20 ottobre ospiteremo il primo workshop di restorative yoga. Infine, ultimi giorni utili per iscriversi workshop di editoria ibrida.

Per info o iscrizioni: corsi@circologagarin.it