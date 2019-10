MyJob, la piattaforma gratuita per le offerte e le domande di lavoro

La piattaforma MyJob nasce per soddisfare le esigenze di ricerca e selezione di personale per le imprese che operano nei settori terziario e turismo; gli Enti Bilaterali della Provincia di Varese Confcommercio hanno deciso di investire in un servizio di “Incontro Domande – Offerte Lavoro” che facilitasse l’inserimento di lavoratori e la ricerca di personale per le aziende.

MyJob è gratuito per chi è iscritto agli Enti Bilaterali, permette all’impresa di inserire le figure richieste e di indicare i parametri di selezione al fine di filtrare solo i curricula rispondenti ai criteri che più soddisfano le proprie necessità.

Il funzionamento del portale è molto semplice ed intuitivo. Aziende e candidati hanno due accessi differenti ed entrambi si devono registrare. Una volta completata la registrazione, si può iniziare ad usare il portale.

PER CHI OFFRE LAVORO

I SERVIZI PER GLI IMPRENDITORI CHE OFFRONO LAVORO

Le aziende alla ricerca di personale da assumere con mansioni di lavoro dipendente possono rivolgersi gratuitamente e inserire la propria richiesta nel portare degli Enti Bilaterali della Provincia di Varese.

L’azienda dovrà inserire i proprio dati, i dati del personale ricercato con i requisiti richiesti e gli elementi del rapporto di lavoro.

COME FUNZIONA:

Il software elaborerà automaticamente la richiesta e l’azienda riceverà i curricula/profili dei candidati lavoratori attivi in database, se disponibili.

L’azienda potrà quindi contattare i candidati lavoratori in base al curriculum/profilo ricercato e prendere accordi diretti con loro.

Chi assume personale tramite questo servizio è tenuto ad avvisare l’Ente Bilaterale della Provincia di Varese.

PER CHI CERCA LAVORO

I SERVIZI PER CHI CERCA LAVORO

Le persone che cercano lavoro possono inserire nel portale dell’Ente Bilaterale della Provincia di Varese la propria candidatura compilando i propri dati anagrafici, il profilo, l’area di impiego e i contratti ricercati.

COME FUNZIONA:

Il software elaborerà automaticamente la richiesta lavoro e la disponibilità verrà segnalata per 90 giorni alle aziende alla ricerca di personale. Saranno le stesse aziende a contattare i candidati lavoratori in base al curriculum/profilo ricercato e a prendere accordi diretti con loro.

La candidatura rimarrà attiva in banca dati per 90 giorni.

Dopo 90 giorni, chi è ancora alla ricerca di occupazione potrà rinnovare la disponibilità esclusivamente contattando telefonicamente l’Ente Bilaterale della Provincia di Varese.