Obiettivo Saronno attacca Forza Italia e lancia un’iniziativa sul commercio cittadino

Obiettivo Saronno, quale Lista Civica in cui trasparenza e condivisione sono i pilastri sui quali si fondano i nostri Progetti, non può non soffermarsi, per il bene della cittadinanza tutta, su quanto comunicato da Forza Italia in merito ai rapporti con la Lega saronnese.

Rimaniamo, innanzitutto, sorpresi come un difficile rapporto fra il Partito di Berlusconi e il Partito del Carroccio in Provincia, non possa avere alcunchè minima ripercussione nella nostra città, quando, fra l’altro, nel Consiglio Comunale del 24/09/2019 l’unico Consigliere di Forza Italia, rappresentato dalla Sig.ra Simona Papaluca, ha preferito astenersi in merito alla vicenda della sanatoria della permuta di via Miola, per poi abbandonare l’aula, di fatto non seguendo le indicazioni della maggioranza.

Stupisce nella nota di Forza Italia l’affermazione in cui si comunica come ci sia “stato sempre un clima di grande collaborazione all’interno della coalizione cittadina”, quando in realtà i problemi fra Forza Italia e la Lega scaturirono sin da subito, nel momento in cui nel 2015, in piena corsa al ballottaggio, la Lega si ritirò da un accordo ormai definito, delineando una strategia che ha visto Forza Italia in opposizione per la prima parte del mandato Fagioli.

Sorprende ancor più la dichiarazione con la quale Forza Italia esprime come “La Lega a Saronno abbia dato prova di una politica lungimirante offrendo a Forza Italia una posizione in giunta di grande prestigio”, riferendosi all’Assessorato alla cultura, per il quale, senza togliere merito ad alcuno, è stata scelta la Dott.ssa Mariassunta Miglino, cognata del Dott. Agostino De Marco, attualmente Coordinatore di Forza Italia a Saronno.

Scelta, fra l’altro, che si colloca perfettamente nel panorama politico saronnese, in cui il Sindaco Alessandro Fagioli, ai tempi, nominò il fratello Raffaele Fagioli quale Presidente del Consiglio Comunale. Ci chiediamo, appunto, quale sia la scelta lungimirante che ha determinato di fatto l’entrata di Forza Italia in maggioranza, a fronte di una posizione in giunta e della Presidenza del Distretto Urbano del Commercio, poi venuta meno, a causa della revisione dello Statuto, con cui la Presidenza stessa è passata in mano ad ASCOM.

Obiettivo Saronno prende nettamente le distanze da tutto questo, in cui le regole della “politica tradizionale” dominano indisturbate, utilizzando mezze verità comunicative, scelte dettate da conoscenze personali e strategie completamente scollate dalle reali necessità dei cittadini. In questo anno di intenso lavoro, ancor prima della nascita formale di Obiettivo Saronno, abbiamo incontrato diversi cittadini saronnesi, e nell’ascoltare i loro bisogni, siamo rimasti sconcertati dal fatto che, ringraziandoci, ci hanno comunicato che nessuno si era mai interessato alle loro necessità, come se la politica saronnese fosse un “giocattolo” per pochi, da modellare a proprio piacimento nelle “secrete” stanze.

Obiettivo Saronno ha iniziato un percorso di condivisione e trasparenza che permetterà di forgiare assieme alla cittadinanza il programma sul quale stiamo lavorando, iniziando dal primo incontro che si terrà Giovedì 24 Ottobre alle ore 21:00 in Corso Italia n° 39 e che tratterà il tema “il rilancio del commercio a Saronno”.

Consideriamo questo approccio nel vivere la politica, di certo innovativo, essenziale per un cambio di passo concreto e tangibile, tramite il quale costruire una Saronno Smart e Resiliente, dove il cittadino saronnese dovrà essere al centro di ciascun progetto, con la volontà di fare ritornare la nostra città attrattiva e dinamica dal punto di vista sociale, culturale, economico e strutturale.

La dimostrazione concreta di essere sulla retta via, è il fatto che anche molti giovani si sono avvicinati a noi, seguendoci tramite i social, chiedendo informazioni e intervenendo attivamente, e questo, oltre ad essere eccezionalmente singolare per la nostra città, ci avvicina sempre più al Progetto di una Saronno migliore. Invitiamo tutti a seguirci e ad intervenire anche attivamente, abbandonando le vecchie regole del gioco, con il desiderio di guardare avanti proattivamente con un unico Obiettivo…Obiettivo Saronno !

